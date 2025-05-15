Denizkurdu-II/2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü, Antalya açıklarında TCG ANADOLU gemisinde yapıldı. Bayraktar TB3 SİHA’lar, hedefleri tam isabetle vurarak gemiye başarılı iniş yaptı. Etkinliğe 28 ülkeden askeri ataşe katıldı.ANTALYA (İGFA)- 6-17 Mayıs 2025 tarihlerinde Doğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de devam eden DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü, Antalya açıklarında düzenlendi.

TCG ANADOLU gemisinden takip edilen etkinlikte, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve 28 ülkeden askeri ataşe yer aldı.

Tatbikatta, TCG ANADOLU’ya konuşlu Bayraktar TB3 SİHA’lar gemiden havalanarak hedefleri tam isabetle imha etti ve ardından başarılı bir şekilde gemiye iniş yaptı.

6-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz’de başarıyla devam eden DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri dün Antalya açıklarında gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Başkanı Haluk Görgün, Deniz… pic.twitter.com/zHR7Nzmp7x— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2025

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatbikatın başarıyla devam ettiğini bildirdi.