İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya gelen tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ancak iddia edildiği gibi şehre giriş yapan tüm yolculara yönelik sistematik bir GBT uygulamasının bulunmadığı vurgulandı.

'SİSTEMATİK GBT UYGULAMASI YOK'

Açıklamada, uçak, tren ve otobüs terminallerinde vatandaşların tek tek durdurularak GBT sorgusuna tabi tutulduğu yönündeki paylaşımların doğru olmadığı belirtildi.

Güvenlik uygulamalarının yalnızca somut bir risk, şüphe veya güvenlik gerekçesi bulunması halinde yürütüldüğü ifade edilerek, rutin ve genel bir yolcu taraması yapılmadığı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı, söz konusu iddiaların kamuoyunda korku, panik ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı yönünde yanlış bir algı oluşturmayı amaçladığını belirtirken, vatandaşlara manipülatif ve doğrulanmamış paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.