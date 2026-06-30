Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AB iş birliğiyle yürütülen U-IMPT Projesi'nin kapanış toplantısının Marta Kos'un katılımıyla yapıldığını açıkladı. Proje ile demiryolu taşımacılığının rekabetçiliğinin artırılması hedeflendi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği iş birliğiyle yürütülen 'Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi'nin (U-IMPT) kapanış toplantısının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos'un katılımıyla düzenlenen toplantıda projenin sonuçlarının değerlendirildiğini belirtti.

U-IMPT Projesi ile Türkiye'nin demiryolu yük taşımacılığının daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, Orta Koridor'un kapasitesinin artırılması ve Avrupa Birliği ile bağlantısallık alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin lojistik kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, Körfez bölgesinden Avrupa'ya uzanan ticaret koridorlarının güçlendirilmesi amacıyla bağlantısallık odaklı projelerin sürdürüleceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, toplantıya katılan Marta Kos'a ve projeye katkı sunan paydaşlara teşekkür etti.