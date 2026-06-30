Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütleri, sokak çeteleri ve organize suç yapılanmalarına yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, 'Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen genelge ve ülke genelinde sokak çetelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların ardından yeni operasyonların başlatıldığını açıklayan Gürlek, Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesindeki çalışmalara dikkat çekti.

ANKARA'DA 117 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençleri suça yönlendirmeye çalıştığı ve çetelerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 117 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını bildiren Gürlek, soruşturmaların sürdüğünü kaydetti.

Yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız!



Geçen hafta 81 ilimizdeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet: — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 30, 2026

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin de bilgi veren Gürlek, yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar aracılığıyla soğuk cüzdanlara aktararak akladığının tespit edildiğini belirtti. Gürlek, MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 5 milyar 66 milyon TL'lik kara para trafiğini yönettiği değerlendirilen 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

'FİNANSAL KAYNAKLARINI DA HEDEF ALIYORUZ'

Suç örgütleriyle mücadelenin yalnızca sokaktaki yapılanmalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Gürlek, 'Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Milletin huzurunu bozan, haksız kazanç sağlayan ve gençleri suça sürükleyen tüm yapıların hukuk çerçevesinde takip edileceğini belirten Bakan Gürlek, operasyonlarda görev alan Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları ile güvenlik birimlerine teşekkür ederken, kamu düzeninin korunması için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini yineledi.