Konya’nın önemli turizm ve üretim alanlarından biri haline gelen Karatay Lavanta Bahçeleri’nde hasat dönemi başladı. Toplanan lavantalar, birçok farklı sektörde ekonomik değere dönüştürülüyor.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Lavanta Bahçeleri’nde hasat gerçekleştirildi. Bir ay boyunca yerli ve yabancı yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan bahçede toplanan lavantalar; gazoz, dondurma, sabun, mum, krem ve lavanta yağı gibi birçok ürünün hammaddesi olarak değerlendirilecek.

MOR GÜZELLİĞİN HASADI

28 Haziran’da ziyarete açılan Karatay Lavanta Bahçeleri, morun en güzel tonlarıyla eşsiz bir görsel şölen sundu. Lavanta Bahçesi sadece bir çiçek tarlası değil, unutulmaz anıların yeşerdiği bir mekan olarak vatandaşları ağırladı. Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar ile doğa tutkunlarının uğrak noktası olan bahçede, özel dekor alanları sayesinde ziyaretçiler de unutulmaz kareler yakalama imkanı buldu.

LAVANTALAR BİRÇOK SEKTÖR İÇİN İŞLENİYOR

Karatay Lavanta Bahçeleri’nin vatandaşların ziyaretine kapanmasıyla birlikte başlayan hasat çalışmaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Toplanan lavantalar, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Güneysınır’daki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’ne taşınarak, burada yağı ve suyu ayrıştırılıyor. Karatay Lavantası; gıda, kozmetik, sağlık ve temizlik gibi birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor.

KILCA: 1 AYDA 500 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Lavanta Bahçesi’ne gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2019 yılında kıraç arazileri değerlendirmek ve üreticilere örnek olmak amacıyla lavanta bahçesini hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Kılca, projeye ilk etapta 90 bin metrekarelik alanda 100 bin lavanta fidesiyle başladıklarını ifade etti.

Ardından 250 bin metrekarelik ek bir alanda 200 bin fide daha dikilerek bahçenin genişletildiğini belirten Kılca, şu anda toplam 340 bin metrekarelik alanda 300 bini aşkın lavanta adedi bulunduğunu söyledi. Her yıl artan bir ilgiyle karşılaştıklarını kaydeden Başkan Hasan Kılca, “Bu yıl da bahçemiz, hoş kokusu ve eşsiz manzarasıyla Konya’nın cazibe merkezlerinden biri oldu. Sadece bir ayda 500 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık.” dedi.

“KONYA’NIN GÜZELLİĞİNE YENİ BİR RENK KATTIK”

Lavantanın sadece görsel değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da büyük değer taşıdığına dikkat çeken Başkan Kılca, bitkinin sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik gibi birçok alanda yüksek katma değerle kullanıldığını söyledi.

Kılca şöyle devam etti; “Vatandaşlarımıza alternatif ve kazançlı bir ürün de sunmak için çıktığımız bu yolda; lavantadan gazoz, sabun, krem, yağ, dondurma gibi birçok ürün üretiyoruz. Bu sayede Karatay’ın ve Konya’nın turizmine katkı sunarken, belediye bütçemize de ekonomik değer kazandırıyoruz.”

Başkan Hasan Kılca, konuşmasının sonunda Karatay Lavanta Bahçesi ile birlikte Karatay Mevlana Gül Parkı’na büyük ilgi gösteren tüm ziyaretçilere teşekkür ederek, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördük. Karatay’ın güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.