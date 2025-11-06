Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Çınarsuyu Konaklama ve Tabiat Parkı'nda hem hizmet kalitesini artırmak hem de fiziksel koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU(İGFA) - Yıllardır vatandaşların kullanımına kapalı olan Çınarsuyu Konaklama ve Tabiat Parkı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla revize edilerek halkın hizmetine sunulmuştu.

Bu kapsamda doğa ile iç içe konumu ve temiz havasıyla vatandaşların ilgi odağı olan Çınarsuyu'nun misafirlere daha konforlu ve keyifli hizmet sunması amacıyla yenilik çalışmaları devam ediyor.

BÜFELERDEN MANGAL ÜNİTELERİNE YENİLİK

Geniş piknik alanları, gölge altında keyifli vakit geçirilecek masalar, mangal ve semaver hizmetleri, çocuklar için oyun alanları, yürüyüş yollarının yanı sıra konaklama imkanları ile dikkat çeken Tabiat Parkı'nda; yeni büfe, seyyar çocuk alanları, seyyar tuvaletler, kamp alanına elektrik panoları, mangal üniteleri gibi çok sayıda yenilik eklendi.

Aynı zamanda park içerisinde bulunan restoranda da yenilik çalışmaları yapılarak yeni yüzüyle her türlü organizasyon ve etkinliğe ev sahipliği yapmak üzere hizmet vermeye başlayacak.

VATANDAŞLARA BENZERSİZ ORTAM SUNUYOR

Şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasına giren Çınarsuyu Tabiat Parkı Karadeniz'in serin suları ile yemyeşil doğanın buluştuğu noktada vatandaşlara benzersiz bir ortam sunuyor.

KONAKLAMAYA YÜZDE 30 İNDİRİM

Doğanın sakinliğiyle deniz sesinin birbirine karıştığı Çınarsuyu Tabiat Parkı'nda sevdikleri ile birlikte vakit geçirmek isteyen herkes buradan faydalanabilir. Ayrıca, misafirlere özel olarak konaklamalarda yüzde 30 indirim fırsatı sunulmaktadır.