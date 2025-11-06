Manisa Dostlar Meclisi'nin bu haftaki toplantısına Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili konuk olarak katıldı. Toplantıda Başkan Kayserili, Akhisar'da yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi'nin konuğu Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili oldu. Toplantıda Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık çalışmaları da gerçekleştirildi.

Meclis üyeleri turuncu kurdele takarak lösemiye dikkat çekerken, Gürhan Özcan tarafından lösemi hakkında bilgilendirici bir sunum yapıldı. Meclis, sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmek amacıyla LÖSEV'e bağışta bulundu. Geçtiğimiz hafta ise Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla benzer bir etkinlik düzenlenmişti.

Manisa Dostlar Meclisi Başkanı Cihan Canuyar, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Meclisimiz ilçe belediyelerimizle iş birliği ve ortak projeler geliştirme fikriyle hareket ediyor. Bu kapsamda Akhisar Belediye Başkanımız Ekrem Kayserili'yi konuk ettik. Akhisar'ın tarihi, kültürel ve gastronomi alanındaki potansiyeli Manisa için önemli. Başkan Kayserili ile gastronomi konusunda ortak çalışmalar yapılması konusunda hemfikir olduk' dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 'Manisa Dostlar Meclisi ile Akhisar'ın ekonomisi, gastronomisi ve zeytin üretimi üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Meclis üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Akhisar için Manisa'dan nasıl destek alabileceğimizi değerlendirdik' ifadelerini kullandı.