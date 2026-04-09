İpsala'ya bağlı Esetçe Beldesi'nde kış şartlarının geride kalmasıyla birlikte belediye ekipleri sahaya indi. Belediye Başkanı Cemal Deniz'in talimatıyla başlatılan seferberlik kapsamında, beldenin ulaşım kalitesini artıracak yol, bakım ve onarım çalışmaları hız kazandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Esetçe Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte belde genelinde kapsamlı bir alt ve üst yapı çalışması başlattı.

Yaz sezonu öncesi ulaşım ağındaki aksaklıkları gidermeyi hedefleyen belediye ekipleri, beldenin dört bir yanında onarım ve yol yapım mesaisi harcıyor.

Esetçe Beldesi, bahar aylarıyla birlikte modern bir çehreye kavuşmak için şantiye alanına döndü. Esetçe Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kış aylarında yağışlar ve kullanım yoğunluğu nedeniyle bozulan yolları tek tek elden geçiriyor. Beldede ulaşım güvenliğini artırmayı hedefleyen çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

'HAVALARIN DÜZELMESİYLE MESAİYE BAŞLADIK'

Çalışmaları yerinde inceleyen Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, önceliklerinin belde halkına konforlu bir ulaşım sunmak olduğunu belirtti. Deniz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Havaların düzelmesi ve yağışların azalmasıyla birlikte beldemizde yol çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın tozdan ve çamurdan etkilenmemesi, ulaşımın daha sağlıklı hale gelmesi için ekiplerimizle sahadayız. Yaz sezonuna eksiksiz girmek için tempomuzu artıracağız.'

Sadece yeni yol yapımı değil, mevcut yollardaki bakım ve onarım faaliyetlerini de kapsayan çalışma planı çerçevesinde; kilit parke taş tamiratları, stabilize yol düzenlemeleri ve çevre temizliği de eş zamanlı olarak yürütülüyor.