Ordu Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla filosuna 5 yeni cenaze nakil aracı daha kazandırdı. Yeni araçlarla birlikte cenaze hizmetlerinde kullanılan araç sayısı 48'e ulaştı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; il içi ve il dışından gelen cenazelerin nakli sağlanırken, cenaze yıkama işlemleri de belediye ekiplerince titizlikle gerçekleştiriliyor.

Bunun yanı sıra kefen ve mezar tahtası ücretsiz olarak temin edilerek acılı ailelerin yükü hafifletiliyor.

48 ARAÇLA 19 İLÇEDE KESİNTİSİZ HİZMET

Büyükşehir Belediyesi, 20 cenaze yıkama aracı ve 23 cenaze nakil aracı ile 19 ilçede vatandaşlara hizmet verirken, filoya eklenen 5 yeni cenaze nakil aracıyla hizmet kapasitesini daha da güçlendirdi.

TÜM SÜREÇLER ÜCRETSİZ YÜRÜTÜLÜYOR

2025 yılı içerisinde 4 bin 316'sı erkek, 3 bin 329'u kadın olmak üzere toplam 7 bin 645 vefat eden vatandaşa hizmet sunuldu. Cenaze yakınlarının Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmasıyla birlikte tüm işlemler belediye ekipleri tarafından üstleniliyor. Nakil, kefen ve mezar tahtası temini gibi hizmetlerin tamamı ücretsiz olarak sağlanıyor.

Ayrıca ekipler, taziye evlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek acılı ailelerin zor günlerinde manevi destek de sunuyor.

Öte yandan Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, mezar ihtiyacının karşılanmasına yönelik şehir mezarlığı çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.