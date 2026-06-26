Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla il genelinde bulunan camilerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Sabahın erken saatlerine çalışmalarına başlayan ekipler, belirli program dahilinde özverili bir çalışma yürütüyor. Halılar, camlar, ayakkabılıklar, minber, mihrap, müezzin mahfili gibi cami içi alanlarda silip süpürme işlemleri yapan ekipler, dış mekanda ise abdesthaneler ve WC'leri yıkayarak pırıl pırıl yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu uygulama vatandaşlarında beğenisini kazanıyor.