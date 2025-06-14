Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘nitelikli tarım’ projesi kapsamında uygulamaya koyduğu 5’li karışım kaba yem tohumu desteği Ordulu besicilerden büyük ilgi gördü. Besicilerin arazilerine ektikleri 5’li karışım kaba yemler zaman içerisinde sütün veriminde ve kalitesinde artış yaşanmasını sağladı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘nitelikli tarım’ projesi kapsamında uygulamaya koyduğu 5’li karışım kaba yem tohumu desteği Ordulu besicilerden büyük ilgi gördü. Besicilerin arazilerine ektikleri 5’li karışım kaba yemler zaman içerisinde sütün veriminde ve kalitesinde artış yaşanmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilere verdiği destekler de artarak devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile hayvan yetiştiricilerine dağıtımı yapılan yem bezelyesi, yulaf, macar fiği, kılçıksız buğday ve tritikaleden oluşan 5’li kaba yem karışım tohumu yem maliyetlerini düşürmesi ve süt verimine katkısı dolayısıyla üreticilerin yüzünü güldürdü.

BAŞKAN GÜLER, ÇAMAŞ AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Çamaş ilçesi Edirli mahallesinde hayvancılık yapan Mehmet Çamaş’ın işletmesine bir ziyaret gerçekleştirdi. 5’li karışım kaba yem desteği ile hayvancılığa katkı sağladıklarını aktaran Başkan Güler, üreticilerin bu uygulamayı çok beğendini belirtti.

“5’Lİ KARIŞIM İLE SÜTÜN VERİMİ ARTIYOR”

5’li karışım kaba yemin süt verimliliğine katkı sağladığını vurgulayan Başkan Güler, “Tarım alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hem tohumu hem de ekim ve hasatta makineleri biz veriyoruz. 5’li karışım yem ile hayvancılıktaki önemli bir kalem olan yem meselesi halledilmiş oluyor. Çalışmalarımız hayvancılığı da harekete geçiriyor, sütün ve etin de kalitesi artıyor” dedi.

ÜRETİCİLER, TOHUM VE MAKİNE DESTEĞİNDEN MEMNUN

Çamaş ilçesi Edirli mahallesinde 5’li karışım yem bitkisi ekimi yapan Mehmet Çamaş isimli üretici 32 dekar alanda ekim gerçekleştirdi. 5’li karışım yem bitkileri ile Büyükşehir Belediyesi sayesinde tanıştıklarını ve önemli bir tasarruf elde etmenin yanı sıra süt veriminin de arttığını ifade eden Çamaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e hem tohum hem de makine desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİLERE 70 TON TOHUM DAĞITTI

Öte yandan 2021 yılında başlayan 5’li karışım kaba yem desteği kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 70 ton tohum dağıtılırken 5 bin 600 dekar arazide de ekim gerçekleştirildi.