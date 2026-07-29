Kayseri Kocasinan Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla doğal kaynakların korunması ve kendi kendine yetebilen şehir modeli hedefi doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği su sondaj çalışmalarıyla yeni su kuyuları oluşturdu.

KAYSERİ (İGFA) - Çalışmayla hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacağını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Üreten, tasarruf eden, kendi kaynaklarını oluşturan ve geleceğe yön veren bir belediye modeliyle Türkiye'ye örnek oluyoruz.' dedi.

Kocasinan'ın her alanda kendi kendine yeten bir belediye modeliyle çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Dünyamızın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği ve kuraklık tehdidine karşı bugünden önlem almak, geleceğimizi korumak adına büyük bir sorumluluktur. Kocasinan Belediyesi olarak kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıyor, çevreci ve sürdürülebilir projeleri hayata geçiriyoruz. Su, hayatımızın en önemli kaynaklarından biridir. Bu bilinçle gerçekleştirdiğimiz sondaj çalışmaları sayesinde yeşil alanların, ağaçların ve parklarımızın sulamasında kendi kaynaklarımızdan faydalanacağız. Kocasinan'ı sadece bugün için değil, yarınlar için de planlayan bir anlayışla yönetiyoruz. Hedefimiz, her alanda kendi kendine yeten, üreten ve güçlü bir belediye modeli ortaya koymaktır. Nasıl ki güneş enerji sistemiyle enerjimizi kendimiz üretiyor, asfalt plentimizle kendi asfaltımızı üretiyor, agrega tesislerimizle yol yapımında ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri kendimiz karşılıyor, ata tohumlarımızla tarımsal mirasımızı geleceğe taşıyorsak su kaynaklarımızı da kendi imkânlarımızla güçlendiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'nin üretim odaklı belediyecilik anlayışıyla birçok alanda örnek çalışmalara imza attığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'da belediyeciliği sadece hizmet üretmek olarak görmüyoruz. Aynı zamanda kendi kaynaklarını oluşturan, israfın önüne geçen ve geleceğe yatırım yapan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün yaptığımız su sondaj çalışmaları da bu vizyonun bir parçasıdır. Parklarımızı daha az maliyetle, daha verimli ve sürdürülebilir şekilde sulayarak hem ekonomimize hem de çevremize katkı sağlıyoruz. Kocasinan'ın yeşil alanlarını artırırken, doğal kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Öte yandan Şeker Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Bekir Yıldız Bulvarı ve Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda gerçekleştirilen su sondaj çalışmaları başarıyla tamamlandı. Yakın zamanda bölgedeki yeşil alanların ve parkların sulama ihtiyacı bu kuyulardan karşılanarak, Kocasinan'ın yeşil dokusunun korunmasına önemli katkı sağlanacak. Böylece hem su tasarrufu sağlanacak hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sunulacak.