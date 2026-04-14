Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Kamil Şirin ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette Kocaeli'nin geleceğine dair karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kamil Şirin başkanlığındaki İYİ Parti heyetinde Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Emre Çakar, Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cihan Bahadır Yaşar, Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Can Şarlan, Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özlem Doğan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yüksel Ercan ve İl Başkanı Başdanışmanı Halit Özer yer aldı.

KAMİL ŞİRİN'DEN TEŞEKKÜR

Kamil Şirin nazik ev sahiplikleri için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Büyükakın da ziyaretlerinden dolayı Kamil Şirin ve yönetimine teşekkür etti.