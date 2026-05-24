Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Dairesi, ORMEK ve Halk Eğitim iş birliğiyle düzenlediği 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Kursu' üreticiler ve meraklılardan yoğun ilgi gördü.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda başlatılan ve bu yıl da devam eden 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Kursu', üreticilere ve meraklılara meyve budama ve aşılama tekniklerini öğretmeye devam ediyor.

Kursa katılan vatandaşlar, deneyimli mühendislerden budama ve aşılama yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Dairesi, Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) ve Halk Eğitim ortaklığında geçtiğimiz yıllarda başlatılan 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Kursu' bu yılda ilgi gördü.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı uhdesinde hazırlanan uygulama, ORMEK ve Halk Eğitim kurslarında 'Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama' eğitimleri tamamlandı.

AŞI ORDUSU SAHAYA İNDİ

Biyoinovasyon Şube Müdürlüğünün deneyimli personelleri tarafından verilen eğitimlerde budamanın temel amacı, genel budama ilkeleri, şekil budaması, verim budaması, kış ve yaz budamaları, budamanın altın kuralları ile bitki hücreleri ve dokusu, bitki organları, bitkilerde büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisini araştırma, aşı tekniği, fidan üretimi ve fidan bakımlarına ait tüm detayları anlatıldı. Sınıfta budama makası, aşı bıçağı kullanımı ile başlayan eğitim, saha uygulamaları ile tamamlandı.

Öte yanda Büyükşehir Belediyesi bu kurslarla, mesleğin yeterliliklerine sahip meslek elemanlarını yetiştirmek, verimi arttırmak ve yaşlanan ağaçların kesilmesinin önüne geçilmesini amaçlıyor.