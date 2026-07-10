Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Argan yayla göletinde incelemelerde bulunarak göletin hem kuraklığa karşı önlem hem de turizm için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Başkan Güler'in öncülüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde içme suyu başta olmak üzere, hayvancılık, tarım ve turizm alanında kullanılmak üzere göletler hayata geçirildi.

Yağan kar ve yağmur sularının kaynağında tutulduğu göletler doğal yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde inşa edildi.

ARGAN YAYLA GÖLETİ BÖLGENİN TURİZM MERKEZLERİNDEN BİR TANESİ OLUYOR

Bir yandan su kaynaklarını arttırmak için çalışma yapan Başkan Güler, bir yandan da Ordu'ya yeni turizm destinasyonları kazandırıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla Akkuş'a bağlı Argan yaylasında inşa edilen Argan göleti turizme kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri göl ve çevresinde yürüttüğü düzenleme çalışmalarıyla göleti bölgenin ziyaret ettiği bir turizm merkezi haline getirdi.

BAŞKAN GÜLER: 'GÖLETLERLE HEM SUYA ÖNEM VERİYOR HEM DE TURİZME KATKI SAĞLIYORUZ'

Akkuş Argan göletinde incelemelerde bulunan ve burada göleti ziyaret eden vatandaşlarla buluşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu genelinde yürütülen gölet çalışmalarını değerlendirdi.

Argan göletinin bölge turizmine önemli katkılar vereceğini kaydeden Başkan Güler, 'Göletlerle Ordu'muzu zenginleştiriyoruz. 68 adet gölet yaptık, şimdi hedefimiz bu sayıyı 100'e çıkarmak. Su büyük bir ihtiyaç. Yaşanabilir bir kent olması amacıyla suyu mümkün olduğunca yukarıda tutup aşağıya cazibesi ile akmasını sağlıyoruz. Özellikle Akkuş Argan yayla göletimizi de turizm için düzenledik. Göle balık attık. Vatandaşlarımız buraya gelip piknik yapıyor, güzel zaman geçiyor. Akkuş'umuza Ordu'muza hayırlı olsun' diye konuştu.

AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCİ: 'ARGAN BÖLGENİN GÖZDESİ OLDU'

Argan göleti incelemelerinde Başkan Güler'e eşlik eden Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'de göletin yaylaya değer kattığını söyledi.

Argan yaylasının yapılan düzenlemelerle bölgenin gözde mekanlarından bir tanesi olduğunun altını çizen Başkan Demirci, 'Argan yaylamız ilçemizin turizm merkezlerinden bir tanesiydi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı ile gölet ve çevresinde yapılan düzenleme çalışmalarıyla burası çok güzel oldu. Misafirlerimiz bu manzaranın tadını çıkarmak için buralara geliyorlar. Burası yapılan çalışmalarla bölgenin gözde mekanlarından bir tanesi haline geldi. Argan'ımızı daha da güzelleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.