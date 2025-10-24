Ordu'nun yöresel tarım ürünlerinden biri olan Akkuş şeker fasulyesi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in satış ve pazarlama desteğiyle Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinin raflarında yerini aldı.

ORDU (İGFA) -Hasat döneminin başlaması sebebiyle Akkuş'un Gökçebayır Mahallesi'nde bu yıl 5.cisi organize edilen programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kaliteli ve daha fazla üretim için çabaladıklarını ifade etti.

Başkan Güler şöyle konuştu:

'Akkuş fasulyesi Allah'ın büyük bir lütfu. Bunun kıymetini bilerek daha fazla üretim ve kaliteden taviz vermeden nasıl yaparız bunun için çabalıyoruz. Akkuş fasulyesinin diğer fasulyelerden farkının dilimiz, damağımız, gözümüz ile zaten farkındayız. Zaten sulama bizden, satın almak da bizden siz yeter ki üretin. Satamazsanız biz alacağız, pazar garantisi olan bir iş yapıyorsunuz. Yine makinelerimiz de sizlerin emrinde.'

BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise tarım alanında yaptığı destekler dolayısıyla Başkan Güler'e teşekkür etti. Başkan Demirci konuşmasında şu sözlere yer verdi:

'Büyükşehir Belediye Başkanımız, çiftçimizin yanında. Her alanda olduğu gibi tarıma da ciddi destekler verdi. Fasulyenin dışında kaz dağıtımı yaptı, süt sığırları verildi. Sayın Valimiz, Sayın Bakanımız, biz idareciler çiftçimizin yanında oldukça çiftçimiz daha fazla üretecek.'

ÜRETİCİLER EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

Konuşmaların ardından fasulye hasadı için üreticiler ve protokol üyeleri tarlaya girerek yılın ilk hasadını gerçekleştirdi.

Ardından toplanan fasulyeler kabuğundan ayrıştırılmak üzere makineye atıldı. Bereketli geçen hasatla birlikte üreticiler emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.