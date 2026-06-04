Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran'dan itibaren 120 personel ile sahillerde güvenliği sağlayacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) 15 Haziran'da sezonu açıyor.

OSKEM ekipleri, yaz sezonu boyunca 27 plajda, 120 personel 5 jet-ski ve 3 zodyak bot ve 2 adet ATV ile sahillerin güvenliğini sağlayacak.

Son 6 yılda 608 vatandaşı boğulmaktan kurtararak yaşama tutunmasını sağlayan ve bu süre zarfında sorumlu olduğu plajlarda aldığı tedbirlerle can kaybı yaşanmasının önüne geçen OSKEM, yaz aylarının gelmesi ile birlikte denize girmek isteyen vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir sezon geçirmeleri amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçelerinde belirlenen plajlarda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak 15 Eylül tarihine kadar sürecek faaliyetlerine başlayacak.

KADINLAR PLAJINDA GÜVENLİĞİ İLÇE BELEDİYELERİ SAĞLAYACAK

2026 yaz sezonunda ilave plajlarla cankurtaran sayısını da artıran İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların deniz aktivitelerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için 27 plajda 120 personel, 5 jet-ski ve 3 zodyak bot ve 2 adet ATV ile hizmet verecek.

Kadınlar Plajının bulunduğu noktalarda ise güvenliği ilçe belediyeleri sağlayacak.

10.30 İLE 19.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERECEK

15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek olan OSKEM ekipleri, sahillerde tedbirleri üst düzeyde tutacak.

Büyükşehir Belediyesi tüm plajlara yerleştirilecek uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra sıkı eğitimlerden geçen, alanında uzman cankurtaranlarla sorunsuz bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi geçen yıllarda başlattığı uygulamayı bu yıl da sürdürüyor. Denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelaları yerleştiren ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de gerçekleştirecek.

27 PLAJDA GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAKLAR

Ekipler 3 ay boyunca Altınordu ilçesinde Mavi bayraklı Cumhuriyet plajı, Akyazı 2 Halk plajı, Akyazı 1 Halk plajı, Kumbaşı 1 Halk Plajı, Kumbaşı 2 Halk Plajı, Kirazlimanı Halk Plajı, Bahçelievler Halk Plajı; Perşembe ilçesinde Efirli Engelsizler Plajı, Çaka Beyaz Kum Plajı, Aktaşlar Halk Plajı, Efirli Halk Plajı; Fatsa ilçesinde Dolunay Çamlık Halk Plajı, Demas Halk Plajı, Eskitavlaağızı Halk Plajı; Ünye ilçesinde Kırkevler Halk Plajı, Çınarsuyu Halk Plajı, Fevzi Çakmak Halk Plajı, Nuriye Mahallesi Halk Plajı, Eski Kızılcakese Halk Plajı, Batı Park Halk Plajı, Çamlık Çeşme Altı Halk Plajı; Gülyalı ilçesinde Tepealtı Halk Plajı, Mavi Dünya Mavi Bayraklı Halk Plajı, Mavi Bayraklı Küçükev Halk Plajı, 75.yıl Halk Plajı, Turnasuyu Kordon Halk Plajı, Marino Port Halk Plajında vatandaşların can güvenliğini sağlayacak.