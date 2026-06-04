İstanbul Maltepe Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ardından halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalık riskini önlemek amacıyla kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı sonrasında ilçe genelinde hijyen ve çevre sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakamlık Kurban Komisyonu'nun onayladığı alanlarda, bayram temizliğinin ardından sinek ve karasinek gibi vektörlere karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

21 FARKLI NOKTADA BULAŞICI HASTALIK ÖNLEMİ

Kurban kesim işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte halk sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmayı hedefleyen ekipler, ilçe genelindeki 2 adet kurban satış alanı ve 19 adet kurban kesim alanında karasinek larva ve erginlerine karşı yoğun bir mesai harcıyor.

ÇEVRE DOSTU VE BAKANLIK ONAYLI ÜRÜNLER

Çalışmalarda hem çevre hem de insan sağlığının korunması ön planda tutuluyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ilaçlama işlemlerinde Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanılıyor.

Bu sayede çevreye ve halk sağlığına hiçbir zarar verilmeden, atıkların yol açabileceği bulaşıcı hastalık risklerinin ve karasinek üremesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, bayram sonrasında hava sıcaklıklarının da etkisiyle oluşabilecek vektör canlıların üremesini engellemek adına, alanlar tamamen dezenfekte edilene kadar çalışmaların süreceğini belirtti.