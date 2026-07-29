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Yerleşim yerlerine yakın bölgeye sıçrayan orman yangını nedeniyle evler boşaltıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınında Fethiye Antalya karayolunun da ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın turistik ilçelerinden Seydikemer'de başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçradı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerinde evler tahliye edilirken, Fethiye Antalya karayolunun da ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

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