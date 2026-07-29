AK Parti Mardin İl Başkanlığı, Dünya Doğayı Koruma Günü kapsamında düzenlediği 'Kadim Şehir, Yaşayan Doğa' programıyla çevre bilincine ve doğanın korunmasına dikkat çeken tarihi bir adıma imza attı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı ve ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) Uzmanı Mehmet Uncu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen program, alanında fark oluşturan ve ilham veren isimleri bir araya getirdi. Katılımcıların değerli bilgi ve tecrübeleriyle zenginleşen buluşma, Mardin'in çevre vizyonuna yeni bir boyut kazandırdı.

Doğaya Adanmış Örnek Hayatlar Aynı Sahnede

Programda çevre ve doğa mücadelesinin simge isimleri tecrübelerini aktardı: Şeyhmus Erginoğlu: Mardin'de tek başına oluşturduğu devasa ormanla çevre mücadelesinin sembolü haline gelen yeşil kahraman. Oya Artukoğlu: Atma Dönüştür Yarışması'nda Türkiye Birincisi olarak Mardin'i gururlandıran sıfır atık öncüsü. Ramazan Uçar: İnsan ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı olarak toplumsal bilinci artıran çalışmalarıyla öne çıkan isim. Kudbettin Yavuz: Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı olarak vizyoner projeleriyle kamu yönetimine örnek teşkil eden bürokrat.

Büyük Müjde: Mardin Çevre ve Doğa Platformu Kuruluyor!

Büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılanan program, sadece bir farkındalık etkinliği olmakla kalmadı, geleceğe yön verecek somut bir kararla taçlandı. Katılımcıların öncülük rolünü takdir ettiği programın sonunda, Mardin'de çevre bilincini kalıcı kılmak ve sürdürülebilir projeler üretmek amacıyla bir 'Çevre ve Doğa Platformu' kurulması kararlaştırıldı.

'Doğayı Korumak, Geleceğimizi Korumaktır'

Program sonrasında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mehmet Uncu, doğaya sahip çıkmanın hayati önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

'Doğayı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla çevre bilincini güçlendirmeye ve kadim şehrimiz Mardin'in doğal zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Çevreye duyarlı nesiller yetiştirme yolunda bizlerle yürüyen ve programımıza katılan tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum.'

Mardin'in tarihi ve doğal mirasını yarınlara taşıma kararlılığının vurgulandığı etkinlik, yeşil ve sürdürülebilir bir Mardin hedefi için güçlü bir milat oldu.