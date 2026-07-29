Ankara Büyükşehir Belediyesi, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Başkentlilerin kolayca temel sağlık ölçümlerini gerçekleştirebileceği aynı zamanda da alanında uzman fizyoterapist ve diyetisyenlerden yararlanabileceği 'Sağlıklı Yaşam Danışma Birimi'ni hizmete açtı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına Başkent'te bir ilk olan 'Sağlıklı Yaşam Danışma Birimi' ile devam ediyor.

Ulus 100. Yıl Kent Meydanı içerisinde hizmete açılan birimde Başkentliler, alanında uzman hekimlerle tansiyon, kan şekeri, nabız, ateş, boy ve kilo ölçümlerini yaptırabilecek. Vatandaşlar, uzman diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme konusunda veya olası bir rahatsızlığının tanısı için danışmanlık hizmeti alabilme imkânı bulacak. Ayrıca, uzman fizyoterapistler eşliğinde günlük aktivitelerini kolaylaştıracak egzersizleri deneyimleyebilecek.

UYGULAMA İLE HASTALIKLARA ERKEN TANI KONULABİLECEK

'Erken tanı hayat kurtarır' mottosuyla hizmete açılan birime başvuran tüm vatandaşlar, herhangi bir ön koşul aranmaksızın ücretsiz olarak temel sağlık ölçümlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Sağlık konusunda farkındalık kazandırmayı da hedefleyen birimde, Sivil Toplum Kuruluşları iş birliğinde farkındalık eğitimleri de düzenlenecek.