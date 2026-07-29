Bozcaada'nın ilhamıyla 2017'de yola çıkan Bozcaada Caz Festivali, 4-5-6 Eylül 2026 tarihlerinde onuncu kez müzikseverlerle adada buluşuyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla Paribu ana sponsorluğunda; Kendine Has, Volkswagen, Brothers ve Tchibo ve Gemini'nin sponsorluğunda, Hollanda Krallığı, Fransız Kültür Merkezi, Etstur ve Caudalie destekleriyle gerçekleşecek festival, bu yıl 'Geçicilik / Impermanence' temasıyla katılımcılarını anın değerini birlikte keşfetmeye çağırıyor.

On yıl önce bir müzik etkinliği olarak atılan tohum, bugün adanın dokusuyla bütünleşen kolektif bir hafıza alanına dönüştü. Her yıl Eylül ayında müziğin doğaçlamasında, adanın rüzgârında, yeni fikirlerin ve karşılaşmaların eşiğinde binlerce katılımcıyla bir araya geliyoruz.

Bu yılın teması: Geçicilik

Herakleitos, aynı nehirde iki kez yıkanılamayacağını söyler; cazın doğası da bize aynı gerçeği fısıldıyor. Sahnede aynı parça kaç kere çalınırsa çalınsın, hiçbir performans bir öncekinin aynısı olmuyor. Notalar havada bir süre asılı kalıyor, sonra kayboluyor. O notayı bu kadar kıymetli yapan da bir daha asla aynı şekilde duyulmayacak olması. Onuncu yıl gibi bir dönümde içgüdü, bir bayrak dikmek olabilirdi. Festival ise bu Eylül herkesi Bozcaada'ya kalıcı bir şeyi işaretlemek için değil, kalıcı olmayanın tadını çıkarmak için çağırıyor ve diyor ki: 'Şu an buradayız ve bu çok güzel!'.

Üç sahne, Keşif mekânları ve sürpriz alanlar

10. yılda üç farklı müzik sahnesine, 'Keşif' mekânlarına ve sürpriz alanlara yayılan bir program var. Cazdan elektroniğe, gelenekselden güncele, doğaçlamadan psikedeliğe; türler arasında özgürce gezinen müzikler adaya taşınıyor. Festival, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Fransa ve Türkiye'den müzisyenlerle 10. yaşını kutlamaya davet ediyor.

Çağıl Kaya • Korhan Futacı 'BCF10' • Photons (FR) • 10th Year Jam Session Hosted by Tolga Böyük (Islandman) ft. Suzan Veneman • Too Tight • Danae Palaka • Gevende • Imajiner Zet: Selçuk Ergen & Cem Malak & Cem Aksel • Mackwood (UK) • Sista Sound Presents: Da Sistas | Roots, Jazz, Reggae • Bova Presents: 3Pillie • Kuş Kolektifi • Pınar Tatlıkazan Quartet (DE) • 10th Year Jam Session Hosted by Önder Focan • Childplay • Gülnihal • Hemi • Kaan Düzarat • Memo Garan • Emir Üründül • Jamie S • Ögem Yılmaz • 10. Yıl Dansı: Salih Saka • Bayram Özcan • Bdnoise • Ezgi

Görsel dünyası Monroe işbirliğiyle gerçekleşen festivalin 10. yıl tasarımları Gamze Yalçın'a ait. Madrid'de yaşayan sanatçı, festival tarihlerinde Bozcaada'da, festival temasından esinlenerek oluşturduğu dünyayı katılımcılara, adalılara atölye çalışmalarıyla anlatacak.

Festivalin kalbi yine Ayazma Manastırı'ndaki ana sahnede atarken, Habbele Beach gündüzden gün batımına deniz kıyısında elektronik seslere ev sahipliği yapıyor. Seyirci katılımı ücretsiz Salhane Sahnesi ise yeni seslere alan açan 'radar' kimliğiyle gün boyu dinleyicileri ağırlıyor. Festival, adaya yayılan Keşif mekânlarıyla tüm adaya yayılıyor.

'Geçicilik' teması etrafında şekillenen 'Keşif' programı; paneller, atölyeler, ada yürüyüşleri ve özel projeleriyle festival boyunca tüm adaya yayılıyor. Onuncu yıl seçkisinde adalılık, bağcılık, girişimcilik, yapay zeka ve kültürel politika üzerine sohbetler; müzik ve seramik atölyeleri, caz söyleşileri, performanslar ve kuş gözlem etkinlikleri gibi buluşmalar yer alıyor. Program 5 Ağustos'ta festivalin internet sitesinde açıklanacak.

Biletler satışta!

Bozcaada Caz Festivali Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla, 3dots, Allaturca Music ve Keşif tarafından gerçekleşiyor. Paribu ana sponsorluğunda; Kendine Has, Volkswagen, Brothers ve Tchibo ve Gemini'nin sponsorluğunda, Hollanda Krallığı, Fransız Kültür Merkezi, Caudalie ve Etstur desteğiyle düzenlenen festivalin geçtiğimiz senelerde hızla tükenen biletlerine Paribu Pass, EventPayPro, iTicket ve BuBilet üzerinden ulaşılabilir.