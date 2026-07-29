Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, başarılı bir kurtarma operasyonuna daha imza attı. Beton içerisinde mahsur kalan bir köpeği sağ olarak kurtardı.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da meydana gelen olayda, bir beton mikserinin çalışma alanına kalan betonu boşaltması sırasında fark edilemeyen bir köpek betonun içerisinde mahsur kaldı. Olayda köpeğin belden aşağısı sertleşen betonun içerisinde kalırken, vücudunun üst kısmı da betonla kaplandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürüttükleri çalışma sonucunda köpeği bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan köpek, tedavi ve bakımının sürdürülmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Yapılan kontrollerde köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, olayın meydana gelmesine neden olan beton mikserinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı, sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı ve cezai yaptırımların hayata geçirileceği belirtildi.

Büyükşehir İtfaiye Ekipleri, vatandaşların duyarlılığı ve zamanında yapılan ihbarı sayesinde bir canlının daha kurtarıldığını vurgulayarak, sokak hayvanlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olunması hususunda çağrı da bulundu.