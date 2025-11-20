Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesi Fatih Mahallesi Çayırlı mevkiinde başlattığı beton yol çalışmalarına devam ediyor. Tekkiraz, Yeniköy, Ortaköy, Dereköy ve Yenikızılcakese mahallelerine de bağlantı sağlayan grup yolu konfora kavuşuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşların uzun süredir beklediği bir ulaşım hamlesini daha hayata geçiriyor. Asfalt ve beton yolda tarihi yatırımlar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Ünye ilçesine bağlı Fatih Mahallesinin Çayırlı Mevkiinde bulunan grup yolunda beton yol çalışması gerçekleştiriyor.

6 MAHALLEYE HİTAP EDİYOR

Zorlu arazi koşullarına sahip olan güzergah Fatih Mahallesinin yanı sıra Ünye'nin Tekkiraz, Yeniköy, Ortaköy, Dereköy ve Yenikızılcakese mahallelerine de bağlantı sağlıyor. Çalışmaların devam ettiği yol kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Hayat geçirilen beton yol çalışması ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Eken ve mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Yıllardır bekledikleri hizmete kavuştuklarını aktaran mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.