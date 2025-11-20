Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki 12 ilçede bulunan 29 içme suyu deposunda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

DENİZLİ (İGFA) - İçme suyu depolarını modernize eden ekipler, su kayıplarını önleyerek altyapıyı güçlendiriyor. Teknik yenilemelerin yanı sıra güvenlik önlemleri de artırılıyor. Bu kapsamda, 12 ilçede toplam 29 içme suyu deposunun bakım ve onarım çalışması yürütülüyor.



SU KAYIPLARINI ÖNLEMEK İÇİN KAPSAMLI YENİLEME



Çalışmalar kapsamında ilk olarak depoların hazne içi temizliği yapılarak gerekli teknik bakımlar gerçekleştirildi. Su kaçağı tespit edilen depolarda onarım çalışmaları titizlikle yürütülürken, depoların iç ve dış yüzeyleri yenilendi. Bu sayede, su kayıplarının önüne geçilmesi ve iklim değişikliğine bağlı içme suyu sorunlarının azaltılması hedefleniyor.





MANEVRA ODALARI MODERNİZE EDİLİYOR



Depolardaki yenileme çalışmalarının bir diğer önemli ayağı ise manevra odalarının modernizasyonu oldu. Ekonomik ömrünü tamamlamış vana ve boruların değişimi sağlanarak sistemin güvenilirliği artırıldı. Çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, kalan depoların temizlik ve bakımlarının da en kısa sürede yapılması hedefleniyor.



GÜVENLİK ARTIRILDI, FİZİKİ İYİLEŞTİRMELER YAPILDI



Depolarda gerçekleştirilen teknik yenilemelerin yanı sıra güvenlik önlemleri de güçlendirildi. Bu doğrultuda depoların pencere ve kapıları yenilenirken, depo çevrelerine tel örgü imalatları yapılarak güvenlik seviyesi yükseltildi.





'ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIKLI VE KALİTELİ İÇME SUYU'



Kentte yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması için çalışmalara devam edildiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Yapılan yatırımlarla temel amacımız; vatandaşlara sağlıklı, temiz ve kaliteli sürdürülebilir içme suyunu temin ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunmaktır.

Bu doğrultuda yürüttüğümüz bakım, yenileme ve güvenlik çalışmalarıyla şehrimizin içme suyu altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Kent genelindeki içme suyu depolarında yürütülen çalışmaların, uzun vadede su kaynaklarının verimli kullanımına ve hizmet kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağlamasını hedefliyoruz' dedi.