Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla Ünye ilçesinde 4 mahallenin içme suyu problemini kalıcı olarak çözüme kavuşturuyor.ORDU (İGFA) - Toplam 5 bin metre yeni içme hattının tamamlanması sonrası Ünye ilçesi, Gölcüğez, Kadılar, Yiğit ve Tepeköy Mahallelerindeki 1000 abone temiz ve kalıcı içme suyuna kavuşmuş olacak.

19 ilçede yatırımlara hız veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en önemli ihtiyaçları arasında yer alan içme suyu yatırımlarına da hız verdi. Altyapısı eski olan ve sık arızalanan 4 mahallenin içme suyu altyapısını sil baştan yenilemek için düğmeye basan ekipler, aşırı kuraklık ve su arızaları nedeniyle yılda 700 tanker su sevkiyatı yapılan mahallelerin içme suyu hattını sil baştan yeniliyor. Geçtiğimiz günlerde başlanan 5 bin metrelik çalışmada ekipler bin 200 metrelik bölümü tamamladı.

TEMPO HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalarda ekipler 5’te 1’lik bölümü tamamladı. Temponun her geçen gün arttığı çalışmada ekiplerin Eylül ayı sonuna kadar çalışmaları tamamlayıp evlere abone bağlantısı yapması bekleniyor.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yıllardır hayalini kurdukları altyapı çalışmasının gerçeğe dönüşmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Gölcüğez Mahalle Muhtarı Tacettin Kaya, hayalimizi gerçeğe dönüştüren herkese teşekkür ediyorum dedi.

Muhtar Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim hayalimiz olan bir çalışma Büyükşehir Belediyemiz sayesinde gerçeğe dönüşüyor. Toplam 4 mahalle bu hizmetten yararlanacak. Her yıl ortalama 700 tanker su ile 4 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılıyorduk. Ekipler şimdi sıfır altyapı ile bu çilemizi sonlandıracak. Hayalimizdi. Hayalimizi gerçek oluyor. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.