Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenecek kış kursları için kayıtlar başladı. Müzikten tiyatroya, resimden enstrüman eğitimlerine kadar birçok farklı branşın yer aldığı kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunan çalışmalarını yeni dönemde de sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde düzenlenecek kış kursları için kayıt süreci 28 Eylül itibarıyla başladı.

Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan sanatseverin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almasına imkân sağlayacak kurslarda geniş bir branş yelpazesi sanatseverlerle buluşuyor.

Kış dönemi kursları kapsamında bağlama, gitar, keman, piyano ve ney gibi enstrüman eğitimlerinin yanı sıra tiyatro ve resim gibi farklı sanat dallarında da eğitimler verilecek.

Kayıtların başlamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na gelen vatandaşlar, ilgi duydukları branşlara kayıt yaptırarak sanat eğitimlerinden faydalanmak için başvurularını gerçekleştiriyor. Özellikle çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de kurslara gösterdiği ilgi dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın deneyimli eğitim kadrosu eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarla, katılımcıların sanatsal becerilerini geliştirmeleri ve keyifli bir eğitim dönemi geçirmeleri hedefleniyor.

Büyükşehir'e Kursiyerlerden Konservatuvar Teşekkürü

Kış kursları için kayıt yaptıran vatandaşlar, kurslara ilişkin görüş ve beklentilerini dile getirerek sunulan imkândan dolayı Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

Türk Sanat Müziği'ne ilgi duyduğunu dile getiren Birkan Yakan isimli vatandaş, sunulan hizmetten dolayı Büyükşehir'e teşekkür ederken kardeşini konservatuvarın kış kurslarına kaydettiren vatandaş ise 'Belediyenin bu tarz imkânları olduğu için çok mutluyuz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz' dedi.

Şan kursuna kayıt yaptırdığını ifade eden üniversite öğrencisi Arda da güzel bir kurs dönemi geçirmeyi umduğunu belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yaz Kurslarında 1.865 Kursiyer Sanatla Buluştu

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Kursları yoğun bir katılımla tamamlanırken iki ayrı şubede gerçekleştirilen yaz kurslarında toplam 1.865 kursiyer, 53 usta öğretici eşliğinde eğitim aldı.

Müzikten resme, tiyatrodan enstrüman eğitimlerine kadar geniş bir içerikle gerçekleştirilen yaz kursları, farklı yaş gruplarından vatandaşların sanatın çeşitli alanlarıyla buluşmasına imkân sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, kış döneminde de birbirinden farklı branşlarda düzenleyeceği kurslarla Kayseri'nin kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı sürdürüyor.

Kayıtların 9 Ekim'e kadar devam edeceği kış kursları ile çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sanatla daha fazla iç içe olması ve yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanıyor.