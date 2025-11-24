Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Ordu Tanıtım Günleri' sona erdi.

ORDU (İGFA) - Ordu'nun her yönüyle tanıtıldığı, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 19 ilçe belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve birçok firmanın stant açarak İstanbul'da yaşayan Ordulularla buluştuğu 14'üncü 'Ordu Tanıtım Günleri' etkinliği tamamlandı.

20 Kasım'da İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik ve Fuar alanında başlayan ve 23 Kasım'da sona eren etkinlik kapsamında İstanbul ve çevre illerde yaşayan Ordulular bir nebze de olsa memleket özlemini giderdi.

BAŞKAN GÜLER TANITIM GÜNLERİ BOYUNCA MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

Ordu'nun yöresel ürünleri ve kültürünün yanı sıra kurum ve kuruluşların yatırımlarını stantlarda sergilendiği etkinlikte, Ordu Büyükşehir Belediyesi standı ziyaretçilerle doldu taştı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in de 4 gün boyunca katılım sağladığı ve hemşerileriyle sohbet ederek fotoğraf çektirdiği Büyükşehir standı, tüm ziyaretçilerin bir araya geldiği merkez noktası oldu. Siyasetten iş dünyasına, spordan sanata birçok ismi de misafir eden Başkan Güler, 4 gün boyunca önemli görüşmeler de gerçekleştirdi.

BAŞKAN GÜLER: 'ORDU ÜST KİMLİĞİ İLE HEP BİR ARADAYIZ'

14. Ordu Tanıtım Günleri sonrasında değerlendirmelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun güzelliklerini İstanbul'da yaşadıklarını söyledi.

Tanıtım günlerinde Ordu üst kimliği ile hep bir arada olduklarını kaydeden Başkan Güler, '14. Ordu Tanıtım Günleri'ni bugün itibarıyla tamamladık. İstanbul'da, Ordu üst kimliğiyle yeniden bir araya gelmek, muhabbet etmek, hasret gidermek ve memleketimizin güzelliklerini birlikte yaşamak bizim için büyük bir mutluluk oldu. Dört gün boyunca bizimle olan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Biz, hep birlikte Ordu'yuz' ifadelerin kullandı.

BÜYÜKŞEHİR'İN ÇALIŞMALARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ordu'nun doğal ve tarihi güzelliklerinin anlatıldığı, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının yer aldığı bülten ve dergilerin yanı sıra Ordu fındığının, Kybele çikolatasının da ziyaretçilere ikram edildiği stantlarda vatandaşlar, çalışmaların son durumu hakkında da bilgi aldı. Öte yandan etkinlikte yer alan Büyükşehir Belediyesinin birim ve iştirak şirketlerinin çalışmaları da ilgi görürken ziyaretçiler tarafından da büyük beğeni topladı.

EĞLENCELİ ANLARA SAHNE OLDU

Zaman zaman horonların çekildiği ve eğlenceli anların yaşandığı Büyükşehir standına gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. 4 gün süren etkinlik, Orduluların yanı sıra farklı illerde yaşayan binlerce vatandaşa da ev sahipliği yaptı.

TANITIM GÜNLERİ KONSERLERLE RENKLENDİ

4 gün süren Ordu Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen konserlerde etkinliklerin gözdesi oldu. Kıraç başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve birçok sanatçının sahne aldığı konserler ise Ordu Tanıtım Günleri'ne renk kattı.

VATANDAŞLARDAN 'ORDU TANITIM GÜNLERİ' İÇİN TEŞEKKÜR

Ordu Tanıtım Günleri'ne katılan vatandaşlarda duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Memleket özlemini bir nebzede olsun giderdiklerini aktaran vatandaşlar emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.