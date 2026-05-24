Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun (OBBKT) ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen '3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali' sona erdi. Şehir tiyatrolarının sergilediği oyunlar, her yaştan izleyiciyi kendine hayran bıraktı.

ORDU (İGFA) - Ordu'da birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi dolu dolu bir festivale daha imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen '3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali' birbirinden güzel oyunları Ordulularla buluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından Ordu'ya gelen şehir tiyatroları sahneledikleri oyunlarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

TİYATRONUN KALBİ ORDU'DA ATTI

Festival, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra 8 farklı belediye tiyatrosunun 11 farklı temsille OBBKT sahnesinde temsilleri gerçekleştirmesiyle tamamlandı. 11 gün boyunca her kesime hitap eden sanat dolu festival ile tiyatronun kalbi Ordu'da attı.