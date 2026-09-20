Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Gençlik Meclisi, Ankara'ya üniversite okumaya gelen gençleri AŞTİ'de Dayanışma Standı'nda karşılıyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin dört bir tarafından gelip Ankara'ya adım attıkları andan itibaren öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına kulak veren Büyükşehir Belediyesi, gençleri kucaklamaya devam ediyor.

Ankara'nın genç dostu bir kent ve fırsatlar kenti olduğunu vurgulayan Büyükşehir; abonman desteği, çamaşır yıkama merkezleri ve genç akademi kafeler gibi pek çok alanda sağladığı hizmetler hakkında öğrencilere bilgi veriyor.

Standı ziyaret eden öğrencilere Ankara Tanıtım Çantası içerisinde Başkente dair bilgiler içeren, Ankara Üniversite'de Okunur isimli kitapçık, A'dan Z'ye Ankara Rehberi,' Ankara'da Gençleri Neler Bekliyor' isimli broşürler, Başkent Gençlik Meclisi tanıtım kataloğu ve defter hediye edildi.