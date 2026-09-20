Şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan yeni merkez için dernek temsilcilerinin görüş ve önerileri alındı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, hayata geçirilmesi planlanan Şehit Yakınları ve Gazi Evi için şehit ve gazi derneklerinin temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının ihtiyaçlarına cevap verecek güçlü bir dayanışma alanının oluşturulmasına yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi. Projenin tüm paydaşların katkısıyla ortak akıl çerçevesinde şekillendirilmesi hedefleniyor.

GENİŞ KATILIM

Toplantıya İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni, Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmail Akdeniz ve Turgay Oruç, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şaban Arlı, Terörle Mücadele Vatanseverleri Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Kocaeli Başkanı Fuat Mehmet Ellibeş ve dernek yöneticileri katıldı.