Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde kritik bir aşama daha geçildi. Dev tabliye, 600 tonluk vinç yardımıyla tek seferde kaldırılarak monte edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin ulaşımını daha konforlu hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

'D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi 1. Etap Yapım İşi' kapsamında çalışmalar farklı noktalarda eş zamanlı sürüyor. Projenin önemli parçalarından biri olan ve KM: 11+678 noktasında bulunan Başiskele yaya üst geçidinde kritik bir montaj gerçekleştirildi. Karşıyaka Kavşağı bölgesindeki üst geçidin 48 metre uzunluğa ve 80 ton ağırlığa sahip tabliye bölümü, 600 ton kaldırma kapasitesine sahip vinçle gerçekleştirilen hassas çalışma sonucu tek parça halinde yerine yerleştirildi.

DEV OPERASYON GECE MESAİSİYLE TAMAMLANDI

Karşıyaka Kavşağı'nda yapımı süren yaya üst geçidinin 48 metre uzunluğundaki 80 tonluk çelik tabliyesi, trafik akışını etkilememek ve güvenli çalışma sağlamak amacıyla gece saatlerinde monte edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla dev tabliye, 600 tonluk vinç yardımıyla tek seferde üst geçit ayaklarına yerleştirildi. Yapımı devam eden üst geçitte vatandaşların kullanımını kolaylaştırmak amacıyla 2 adet asansör de bulunacak.

ÜST GEÇİTLERDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

Proje kapsamında planlanan üst geçitlerde çalışmalar etap etap ilerliyor. Daha önce yapımı tamamlanan ilk üst geçit vatandaşların hizmetine sunulurken, Karşıyaka Kavşağı bölgesindeki ikinci üst geçitte tabliye montajı gerçekleştirildi. Üçüncü üst geçitte ise zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Köprü ayaklarının betonarme imalatları sürerken, yapının çelik bölümlerinin fabrika ortamındaki üretimi de devam ediyor.