Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda araç geçiş kapasitesini artıran düzenlemeler yaptı ve yapay zekâ destekli Hibrit Adaptif Kavşak Yönetim Sistemi uyguladı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışını iyileştirmek ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesinde bulunan Güleryüz Kavşağı'nda kavşak düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Fiziki düzenlemelerle araç geçiş kapasitesi artırılırken, kavşağa yapay zekâ destekli Hibrit Adaptif Kavşak Yönetim Sistemi de uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunun azaltılması ve araç geçişlerinin daha akıcı hale getirilmesi amacıyla Güleryüz Kavşağı'nda kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirdi.

Adaptif Trafik Yönetim Sistemi kapsamında projelendirilen çalışma doğrultusunda kavşaktaki dönel ada kaldırılırken, sola sığınma cepleri açıldı ve sağ dönüşler için kontrollü dönüş adaları oluşturuldu.

Düzenlemeler kapsamında, Tulumba Kavşağı'ndan Güleryüz Kavşağı'na ve 1. Cadde kesişimine kadar uzanan toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Yapılan çalışmalarla araç geçiş kapasitesi artırılırken, bölgedeki trafik güvenliğinin ve sürüş konforunun iyileştirilmesi hedefleniyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİSTEMLE TRAFİK AKIŞI İZLENİYOR

Güleryüz Kavşağı'na uygulanan Hibrit Adaptif Kavşak Yönetim Sistemi, yollara gömülü loop sensörler ve kavşağı üst açıdan izleyen akıllı kameralar aracılığıyla trafik yoğunluğunu takip ediyor.

Loop sensörler araçları algılayarak sisteme veri aktarırken, akıllı kameralar da kavşaktaki araç kuyruklarını ve trafik tıkanıklıklarını izliyor. Sensörler ve kameralardan elde edilen veriler, trafik kontrol merkezinde bir araya getirilerek yapay zekâ tarafından işleniyor ve trafik yoğunluğuna göre sinyalizasyon yönetimi yapılabiliyor.

Böylece gereksiz kırmızı ışık beklemelerinin azaltılması, kavşaklar arasındaki trafik akışının dengelenmesi ve ulaşım verimliliğinin artırılması amaçlanıyor. Kavşakta araç trafiğinin yanı sıra yaya güvenliği ve erişilebilirlik de gözetilerek, sesli yaya butonları yerleştirildi.