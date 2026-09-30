Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve üretici kadınların ekonomik kazançlarını artırmak amacıyla Kadın Eli Projesi'ni geliştiriyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kadın kooperatiflerine üye kadınların katılımıyla Kadın Eli Projesi'ne yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Salonu'nda düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Meltem Yıldırım Ekici de katıldı.

Toplantıda, platformun geliştirilmesi, kooperatiflerin dijital ortamda daha etkin faaliyet göstermesi ve ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı.

KOMİSYONSUZ SATIŞ OLANAĞI SAĞLANIYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Üzüm uygulaması içerisinde yer alan Kadın Eli, kadın kooperatiflerinin ürünlerini dijital ortamda tanıtmalarına ve komisyonsuz satış yapmalarına olanak sağlıyor.

Kadınların üretime katılımını güçlendirmek, emeklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ekonomik kazanç elde etmelerine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen platformda kooperatifler, kendilerine ait mağazalar üzerinden ürünlerini satışa sunabiliyor.

PLATFORMUN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Toplantıda, Kadın Eli Projesi'nin daha fazla kooperatife ulaşması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli geliştirme kararları alındı. Projenin tanıtımına yönelik reklam desteği sağlanması kararlaştırılırken Üzüm uygulaması içerisinde Kadın Eli'ne daha kolay erişim sağlayacak özel bir alan oluşturulması planlandı.

YENİ ÜRÜN KATEGORİLERİ OLUŞTURULACAK

Platformda satışa sunulabilecek ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla soğuk zincir gerektirmeyen gıda ürünlerinin satışına izin verilmesine karar verildi. Bu kapsamda zeytinyağı gibi uygun ürün grupları için yeni kategoriler oluşturulacak.

Projenin ilk aşamasında satışların Manisa genelinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Mevcut durumda kargo desteği bulunmazken ilerleyen süreçte satışların Türkiye geneline yayılması durumunda kargo firmalarıyla anlaşma yapılması ve kargo desteği sağlanması değerlendirilecek.

WEB PORTALI GELİŞTİRİLECEK

Kadın Eli Projesi'nin erişilebilirliğini artırmak amacıyla web tabanlı bir portal geliştirilmesine karar verildi. Akademi Manisa projesinde olduğu gibi kullanıcıların platforma hem Üzüm uygulaması hem de internet tarayıcısı üzerinden erişebilmesi planlanıyor.

Geliştirilecek web portalı sayesinde kooperatiflerin ve vatandaşların platforma farklı kanallar üzerinden ulaşabilmesi, ürünlerin daha geniş bir kullanıcı kitlesine tanıtılması ve kadın kooperatiflerinin dijital satış imkânlarının artırılması amaçlanıyor.

Toplantı sonunda katılımcılara hediye takdim edildi.