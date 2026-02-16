İzmit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Paşa Kent Lokantası ve Fevziye Kent Lokantasında iftar saatinde ücretsiz yemek hizmeti sunacak

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan ayına yönelik sosyal destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan ayı boyunca kent lokantalarının iftar saatlerinde ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Bu kapsamda Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan kent lokantası ile Fevziye Camii yanında hizmet veren kent lokantası, Ramazan ayı süresince iftar saatlerinde vatandaşlara ücretsiz yemek sunacak. Uygulama sayesinde isteyen vatandaşlar, bulundukları noktaya göre bu iki kent lokantasından ücretsiz iftar hizmetinden yararlanabilecek.

Başkan Hürriyet, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, 'Vatandaşlarımız kent lokantalarımızda ücretsiz iftar sofralarımıza konuk olabilir' ifadelerini kullandı. Ücretsiz iftar hizmetinin Ramazan ayı boyunca her gün iftar saatinde devam edeceği bildirildi.