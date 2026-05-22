Ordu Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için gerekli olan tüm tedbirleri aldı. Büyükşehir Belediyesi, OSKİ, zabıta, mezarlıklar ve cenaze hizmetleri ile Hayvancılık ve Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğü bayram süresince dönüşümlü olarak görev başında olacak ve vatandaşlara hizmet edecek.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla il genelinde kurban satışı ve kesiminin yapılacağı yerlerdeki hazırlıklarını tamamladı.

Kurban alım, satım ve kesim yerleriyle vatandaşlara bu Kurban Bayramı'nda da hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçede 7 ayrı noktada bulunan kesim yerlerinde bayram süresince veteriner hekimler kontrolünde kurban kesimi yapacak. Kurban Bayramı süresince Mezbaha Hizmetleri Şube Müdürlüğü 46 personel ile hizmet verecek.

KESİMLER VETERİNER HEKİM KONTROLÜNDE 15 DAKİKA SÜRECEK

Kurban alım-satımının rahatlıkla yapılması ve kesim işlemlerinin kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince Ünye, Kabadüz (Çambaşı), Aybastı, Fatsa, Gölköy, Akkuş, Altınordu ilçesi Eskipazar mahallesindeki mobil mezbahada kurban kesimi yapacak.

Kurbanlıklar, veteriner hekimlerin kontrolünde kesilecek ve ardından vatandaşlara teslim edilecek. İlçe Belediyeleri tarafından tespit edilen açık kurban kesim yerlerinde de kurbanlar kesilebilecek. Ekipler, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve cezai müeyyideye maruz kalmaması için kurbanlarını, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin belirlediği yerler dışında kesmemesi uyarısında bulundu.

ZABITA 90 PERSONEL İLE GÖREV BAŞINDA OLACAK

Kurban Bayramı süresince Zabıta ekipleri sahada 90 personel ile kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin bayram öncesi ve bayram tatili boyunca halkın sağlığı ve huzurunu ilgilendiren konularda kontrollerini sürdürecek. Özellikle kurban kesim noktaları haricinde kesim yapanlara izin verilmeyecek. Vatandaşlar, şikâyetleri 153 Zabıta Şikâyet Hattı'nı ve 444 10 52 No'lu telefonu arayarak bildirebilecek.

7/24 CENAZE HİZMETİ VERİLECEK

Kurban Bayramı boyunca Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 19 ilçede cenaze hizmetlerinin devam edecek. Cenaze hizmetleri konusunda vatandaşlar, ALO 188 hattını arayabilir ya da ilgili ilçede görevli olan personellere ulaşarak bilgi alabilirler.

OSKİ 470 PERSONEL 235 ARAÇ İLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Kurban Bayramı süresince OSKİ'ye bağlı 470 personel ve 235 araç ile abonelere hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir sorun yaşayan aboneler 185 ihbar hattına arayarak şikâyetlerini iletebilecek. İçme suyu ve kanalizasyon arızalarının onarımı için nöbetçi ekipler tatil boyunca görevlerinin başında olacak.

Öte yandan vatandaşlar su dolum işlemlerini yetkili bayiler aracılığı ile gerçekleştirebilecekler.