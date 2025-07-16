Yakalamaç Projesi, online yemek sipariş platformlarının esnaf üzerindeki ağır yükünü ve milli gelir kaybını ortaya koydu. Proje Direktörü Hadi Bozkır, acil düzenleme çağrısı yaptı.Yunus KARAKAYA ( İZMİR (İGFA) - Yakalamaç Projesi’nin araştırması, online yemek sipariş platformlarının küçük ve orta ölçekli restoranlara zarar verdiğini ortaya koydu.

Proje Direktörü Hadi Bozkır, platformların yüzde 15-20 komisyon oranları, KDV, kurye ve ambalaj giderleriyle esnafı zorladığını belirterek, “100 TL’lik siparişte kalan miktar, giderleri karşılamıyor” dedi.

Restoranlar, maliyetleri dengelemek için fiyat artırıyor, bu da gıda enflasyonunu körüklüyor.

“Tüketici daha pahalı yiyor, sistemin yükünü ödüyor” diyen Bozkır, araştırma, yabancı sermayeli platformların gelirlerinin büyük kısmının yurtdışına aktarıldığını, Türkiye’nin vergi ve milli gelir kaybı yaşadığını gösterdiğini kaydetti.

Platformların “esnaf kurye” modelinin ise güvencesiz çalışmayı dayattığını belirterek, Bozkır, “Devasa cirolara rağmen istihdam ve SGK katkısı sınırlı,” diyerek devleti esnafı koruyacak adil bir dijital ekonomi sistemi için düzenleme yapmaya çağırdı.