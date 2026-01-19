Hollywood ünlüleri arasında popüler olan 'ağız bantlama' trendi Türkiye'de Ömür Gedik ile gündeme geldi. Gedik, burundan nefes almayı teşvik ederek uyku kalitesini artıran bu yöntemin cilt ve sağlık yararlarına dikkat çekti. Doktora başvurulması önerildi.

İSTANBUL (İGFA) -Hollywood ünlüleri arasında yaygınlaşan 'ağız bantlama' (mouth taping) trendi Türkiye'de ilk kez Ömür Gedik'le gündeme geldi.

Burundan nefes almayı teşvik ederek uyku kalitesini artırmayı amaçlayan yöntemi deneyen Ömür Gedik, uygulamanın gençleşme, cilt sağlığı ve genel sağlık açısından potansiyel faydalarına dikkat çekti.

Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian ve Jimmy Fallon gibi yıldızların da tercih ettiği yöntemi merak edenlere uyarılarda bulunan Ömür Gedik, burundan rahat nefes alınabildiğinden emin olunması, gündüz küçük denemelerle başlanması ve mutlaka doktora danışılması gerektiğini vurguladı.