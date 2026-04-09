Safra kesesi iltihabı (kolesistit) teşhisiyle hastaneye başvurusu sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden İbrahim Tatlıses'in durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi. Tatlıses için durum iyiye giderse önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatı planlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Acıbadem Altunizade Hastanesi Acil Servisine başvurmasıyla başlayan tedavi süreci hakkında Başhekim Dr. Engin Çakmakçı açıklama yaptı.

Klinik süreç olumlu devam ederse, safra kesesi ameliyatı planlandığını duyuran Dr. Çakmakçı, 7 Nisan Salı günü acil servise başvuran Tatlıses'in bilincinin açık ve genel durumunun iyi olduğunu belirterek, 'Tedavisi, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam etmektedir. Safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmış olup, tedaviye olumlu yanıt alınmaktadır. Tedavi yanıtının klinik olarak aynı şekilde sürmesi durumunda önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatı (kolesistektomi) yapılması planlanmaktadır' dedi.