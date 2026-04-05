AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına sert tepki göstererek dini değerlerin savaş ve şiddeti meşrulaştırmak için kullanılmasına karşı çıktı.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun söylemlerine sert eleştiriler yöneltti.

Çelik, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa XIV. Leo'nun Hz. İsa'nın savaşların meşrulaştırılması için kullanılmaması gerektiğine yönelik mesajının son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun, kendisine yönelik eleştirilere karşı Hz. İsa hakkında 'hadsiz ve yakışıksız' ifadeler kullandığını savunan Çelik, İsrail Başbakanı'nın bu sözlerle haddini aştığını ifade etti.

7 Ekim olaylarının ardından Netanyahu'nun dini referansları kendi politikalarını meşrulaştırmak için kullanmaya başladığını öne süren Çelik, bazı Batılı siyasetçilerin de bu dili desteklediğini belirtti. Çelik, İsrail'in yürüttüğü politikaların dini literatürle gerekçelendirilmeye çalışılmasının tehlikeli bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

https://twitter.com/omerrcelik/status/2040696556907647036

Dini değerlerin istismar edilmesine karşı başta Yahudiler ve Hristiyanlar olmak üzere tüm kesimlerin ses yükseltmesi gerektiğini ifade eden Çelik, 'Bu sadece siyasi değil, aynı zamanda bir hakikat mücadelesidir' değerlendirmesinde bulundu.