Zam furyasının sofradaki ekmeği küçülttüğünü belirten Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Kadrolarımız, milli ekonomiyle enflasyonu yenmeye hazır.' dedi.

BURSA (İGFA) - Resmi verilerin gerçeği yansıtmadığını ve enflasyonun, açıklanan rakamların çok üstünde seyrettiğini kaydeden Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, çözüm için Millet Partisi kadrolarını işaret etti.

Ekonomideki bozulmanın ciddi boyutlara ulaştığını dile getiren Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Vatandaşımızın alım gücünün hızla eridiği bir süreçte olduğumuz açıkça ortada Fiyat artışlarının toplumun her kesimini derinden etkilediği, görmezden gelinemez. Enflasyon düşmüyor, aksine beklentiler yukarı yönlü güncelleniyor. Temel gıda ürünlerine ardı ardına zam geliyor. Vatandaşımızın bu tablo karşısında dayanacak gücü kalmadı.' diye konuştu.

EKMEK VE AKARYAKITTA ZAM FURYASI

Günlük hayatın içindeki gelişmelerin ekonomik tablonun vahametini ortaya koyduğunu söyleyen Hüsamettin Akyıldız, 'Son olarak Bursa'da ekmek fiyatı 2,5 TL artışla 17,5 TL'ye yükseldi. Bu zam, dar gelirli vatandaşlarımızın en temel gıda maddesine dahi erişiminin zorlaştığını göstermektedir. Aynı şekilde akaryakıta gelen ve sürmesi beklenen yüksek zamlar, üretimden ulaşıma kadar her alanda yeni fiyat artışlarının habercisi.' dedi.

KENDİ KENDİNE YETEN TÜRKİYE:

Uygulanan ekonomi modelini eleştiren Akyıldız, 'Mevcut ekonomi modeli; üreticiyi değil, aracıları büyütüyor. Emekliyi, işçiyi, esnafı koruyamıyor. Milli sanayiyi güçlendirmek yerine dışa bağımlılığı artırıyor. Oysa çözüm, belli: Milli üretim odaklı ekonomi, adil gelir dağılımı, tarım ve sanayide kendi kendine yeten Türkiye: Millet Partisi kadroları, bu ülkenin kaynaklarını doğru yönetecek bilgiye, birikime ve kararlılığa sahiptir. Vatandaşımızın ekmeğinin küçülmediği, cebindeki paranın erimediği, gençlerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye'yi inşa etmeye talibiz.' ifadelerini kullandı.