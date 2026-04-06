AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Avukat Mehmet Sıddık Aldemir, Ağrı Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Derneği Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sanayi esnafını yakından ilgilendiren önemli bir müjde verdi. Aldemir, Ağrı'da 150 yeni sanayi iş yerinin yapılması için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Avukat Mehmet Sıddık Aldemir, Ağrı'nın sadece siyasetçilerle değil, tüm dinamikleriyle birlikte yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Aldemir, 'Ağrı sadece siyasetçilerin yöneteceği bir şehir değil. STK'larıyla, dernekleriyle, esnafıyla hep birlikte hareket edersek daha sağlıklı sonuçlar alabiliriz' dedi.

Konuşmasının sanayi yatırımlarına değinen AK Partili Aldemir, önemli bir gelişmeyi paylaştı.

'Sanayi ile ilgili sizlere bir müjde vermek istiyorum' diyen Başkan Aldemir, 'Bakanlığımız tarafından yürütülen bir çalışma var. Yer tahsisi neredeyse tamamlandı. Onay süreci tamamlandığında ilk etapta 150 dükkân yapılacak, ilerleyen süreçte bu sayı daha da artırılacak' dedi. Mevcut sanayi sitesinin artık ihtiyaca cevap veremediğini belirten Başkan Aldemir, yeni bir sanayi alanı oluşturulmasının planlandığını dile getirerek, 'Mevcut sanayi sitesi yetersiz kalıyor ve şehir içinde sıkışmış durumda. Yeni bir sanayi sitesi yaparak hem esnafımızı rahatlatmayı hem de ilerleyen süreçte kapasiteyi daha da büyütmeyi hedefliyoruz' dedi.

Yer tahsisi sürecinin tamamlanmasının ardından projenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Aldemir, yapılacak yatırımın Ağrı sanayisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.