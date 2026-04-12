Türk Sağlık Sen Kocaeli eski Şube Başkanı Ömer Çeker, Hürriyetçi Sağlık Sen'in Ankara Akar otelde gerçekleştirmiş olduğu 2. Olağan kongresi ile emek mücadelesine kaldığı yerden devam dedi. Çeker, delegelerin teveccühü ile Genel Sekreter seçildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli ve ülke genelinde sendika denince ilk akla gelen isimlerden olan emek dünyasında ve sağlık çalışanlar arasında tanınan ve uzun yıllar kamu çalışanlarının kronikleşmiş sorunlarının çözüme kavuşturulması için mücadele edenTürk Sağlık Sen Kocaeli eski Şube Başkanı Ömer Çeker, Hürriyetçi Sağlık Sen'in Ankara Akar otelde gerçekleştirmiş olduğu 2. Olağan kongresinde Genel Başkan Yardımcısı olarak emek mücadelesine 'devam' dedi.

Hürriyetçi Sağlık Sen 2. Olağan kongresinde güçlenerek çıktı. Yaklaşık 30 yıl Kocaeli Şube Başkanlığı, Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilciliği, Bir dönem Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyeliği ve Bir dönem Türk Sağlık Sen Disiplin Kurulu Üyeliği yapan Çeker, Hürriyetçi Sağlık Sen genel kurulda delegelerin teveccühü ile Genel Sekreter seçildi.

Türk Sağlık Sen Çanakkale eski Şube Başkanı Turan Çavdar ve ekibide Hürriyetçi Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı olarak delegelerin teveccühü ile Genel Merkeze seçildi, Bartın Türk Sağlık Sen Eski Şube Başkanı Ziya Turhan da Çanakkalekurucu Şube Başkanlığına atandı.

Hürriyetçi Sağlık Sen'in 2. Olağan Kongresinde Genel Başkan yardımcısı olarak seçilen Ömer Çeker yapmış olduğu açıklamada, 'Taciz ve tehdit iddiaları ile Kocaeli'nde ulusal basında gündeme gelen ve nam salmış olan siyasi mevtanın Anti demokratik uygulamaları nedeni ile 26 Eylül 2025 Tarihinde Kocaeli Şube Başkanlığı'ndan istifa ettim. Yaşamış olduğu müddetçe Taciz ve tehdit iddiaları ile anılacak ahlak fukarası emek mücadelemize ket vurabileceğini sandı. Sağlık çalışanları ve Kocaeli kamuoyu kendisine unutamayacağı bir tokat attı. Tokat'ın acısını ömür boyu unutması mümkün değildir. Sağlık çalışanlarının vermiş olduğu destek ile kısa sürede şube kurma yeter sayınına ulaşarak şubeyi kurduk ve Kongremizi yaptık. Hürriyetçi Sağlık Sen bayrağını dalgalandırmaya ve sağlık çalışanlarına, Aile Sosyal Hizmet çalışanlarına ve YÖK Bağlı faaliyet gösteren üniversite çalışanlarına Fethiye caddesindeki Şube binamızda hizmet vermeye başladı' diye konuştu.