Adıyaman'da, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

ADIYAMAN (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, söz konusu olayların ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde hızlı bir şekilde harekete geçti.

Özellikle okul çevrelerinde yoğunlaştırılan denetimlerle, olası risklerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Polis ekipleri, okul girişleri ve çevresinde şüpheli görülen kişilere yönelik kimlik kontrolleri gerçekleştirirken, bazı öğrencilerin çantaları da güvenlik amacıyla kontrol ediliyor. Uygulamaların, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve benzer olayların yaşanmasının önüne geçmek amacıyla sürdürüldüğü belirtildi. Kent merkezindeki birçok okulda devam eden denetimlerin, önümüzdeki günlerde de aralıksız şekilde süreceği öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşlardan ve velilerden şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi.