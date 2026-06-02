Milli Eğitim Bakanlığı, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında haziran ayının temasını 'Çevre' olarak belirledi. Bu kapsamda Türkiye genelindeki okullarda 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' etkinlikleri düzenlenecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri kapsamında haziran ayını 'Çevre' temasıyla değerlendirecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanan on aylık tematik takvim kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların görünür kılınması amacıyla Türkiye genelindeki okullarda 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında hazırlanan uygulama ve yönetim rehberi doğrultusunda 81 ilde çevre farkındalığını artıracak çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek. Çalışmaların, Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine de katkı sunması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, çevre bilinci, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında öğrencilerin aktif katılımını teşvik edecek etkinliklerin öğretmenlerin rehberliğinde yürütüleceğini bildirdi. Gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek 'Yeşil Vatan: ÇevreFest'26' etkinliklerine öğrencilerin yanı sıra aileler de katılabilecek. Bakanlık, okul-aile iş birliğiyle çevre duyarlılığının toplumun tüm kesimlerine yayılmasını amaçlıyor.