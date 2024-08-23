Çocukların okula adaptasyonu için eski rutinlere dönülmesi önerisinde bulunan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, çocuklarla yeni okul dönemi için planlarını, beklentilerini konuşulmasını, baskıcı konuşmalardan, sorgulamalardan kaçınılmasını istedi.İSTANBUL (İGFA) - Yaz tatilinin bitmesine sayılı bir zaman kaldı.

Çocukların okula adaptasyonu için eski rutinlere dönülmesi önerisinde bulunan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Çocuklarınızla yeni okul dönemi için planlarını, beklentilerini konuşun, okuldaki karar ve fikirlerine saygı duyduğunuzu gösterin. Baskıcı konuşmalardan, sorgulamalardan, kıyaslama ve suçlayıcı dil kullanmaktan kaçının. Haftanın belli bir gününü duygu ve düşünceler hakkında konuşmak için belirleyin. Bu rutini yıl boyu sürdürmeye çalışın” dedi.

Okulun çocuklar için harika bir sosyalleşme alanı olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel, “Çocuklar her ne kadar tatilin bitmesine üzülseler de arkadaşlarını ve birer birey gibi hissettikleri kendi alanları olan okul ortamını özlüyor. Başlangıçta okula uyumda zorlanan çocuklar zamanla adapte olacaklardır” diye konuştu. Ezgi Dokuzlu Tezel, ebeveynlere çocuklarının okula uyumuna destek olacak şu tavsiyelerde bulundu:

UYKU DÜZENİ OKUL SAATLERİNE GÖRE AYARLANMALI

Tatil boyunca esneyen uyku saatlerini, okul başlamadan en az bir hafta önce eski düzenine döndürmek, çocukların sabahları daha dinç ve rahat uyanmalarına yardımcı olur.

Çocukların tatil süresince görüşemedikleri okul arkadaşlarıyla okul başlamadan önce buluşmak, çocukların sosyal bağlarını güçlendirir ve okula adaptasyonu kolaylaştırır.

ÇOCUKLARA HİSLERİ SORULMALI

Çocuklarla duyguları hakkında konuşmak, güçlü yanlarını vurgulamak ve başarılarını takdir etmek özellikle yeni bir döneme başlarken motivasyonu artıran önemli bir faktördür. Okulun önemi hakkında kısa konuşmalar yapın. Okulun öğrenme, gelişim ve sosyal bağlantılar için harika bir fırsat olduğunu vurgulamak, hatırlatmak gerekir.

OKUL EŞYALARI BİRLİKTE SEÇİLMELİ

Okulla ilgili eşyaları düzenlemek veya kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetlerini birlikte seçmek, çocukların okula dönmesi için motive edici bir rol oynar.

Çocuktan akademik beklentilerinizi okul başlar başlamaz gündeme getirmeyin. Küçük hedefler koyarak yavaş yavaş ilerleyin.