Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda, İran'dan ülkeye giriş yapan bir tırda 8,3 kilogram metamfetamin bulundu; şüpheli K.R. tutuklandı.

AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine' yönelik operasyon kapsamında İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen bir çekici ve dorsede arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada toplam 108 paket halinde 8 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten alınan bilgiye göre operasyon kapsamında gözaltına alınan K.R., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

— T.C. Ağrı Valiliği (@tcagrivaliligi) March 24, 2026