Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri bünyesinde gönüllü öğrencilerin kurduğu LİMAN Gönüllüler Platformu, bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Filistinli çocuklara yönelik bayramlaşma etkinliği düzenledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademilerinde gönüllü öğrencilerin kurduğu LİMAN Gönüllüler Platformu, toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalarını sürdürüyor.

Etkinlik kapsamında gün boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden oyunlar ve aktiviteler düzenlenirken, gönüllü öğrenciler çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocukların yüzlerindeki tebessüm ve neşe dolu anlar bayramın en anlamlı yansımalarından biri olarak öne çıktı.

LİMAN Gönüllüler Platformu gönüllüleri, çocuklarla kurdukları samimi iletişimle bayramın sıcaklığını hissettirdi. Farklı coğrafyalarda yaşayan insanların aynı duygu ve değerler etrafında buluşabildiğini gösteren etkinlikte, dayanışma ve kardeşlik duygusu güçlü bir şekilde hissedildi.

Program boyunca çocukların bayram coşkusuna ortak olan gönüllü öğrenciler, onların mutluluğunu paylaşırken, bayramın sadece bir gün değil; paylaşım, hatırlama ve birlikte olma bilinci olduğuna dikkat çekti.

Filistinli aileler de gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocukların yaşadığı sevincin kendileri için de büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.