Bakırköy Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okulların kantinlerinde ve çevredeki kırtasiyelerde denetim yaptı. Kantinlerde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri gerçekleştirilirken, kırtasiyelerde ruhsat, vergi levhası ve etiket kontrolleri yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte denetimlerini artırdı. İlçe genelindeki okulların kantinlerinde ve kırtasiyelerde yapılan denetimlerde, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi hedeflendi. Kantinlerde hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat uygunluğu kontrol edilirken, kırtasiyelerde ise iş yeri ruhsatı, vergi levhası ve ürün etiketleri incelendi.

Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı. Bakırköy Zabıtası, eğitim sürecinde öğrencilerin güvenliğini ve sağlığını öncelikli gördüklerini belirterek, bu denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.