Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Bir Şehir Bin Derslik Bursa Şenliği, öğrencileri tarih, kültür, sanat ve geleneksel oyunlarla buluşturarak okul dışı öğrenme ortamlarında unutulmaz bir deneyim yaşattı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Bir Şehir Bin Derslik Bursa Projesi' kapsamında düzenlenen Bursa Şenliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen 17. Sokak Oyunları Şenliği ile bir araya gelerek öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer' in yanı sıra il ve ilçe millî eğitim yöneticileri de katıldı.

Açılış programında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, öğrencilerin öğrenmeyi sınıf ortamının dışına taşıyan bu tür etkinliklerle yaşadıkları şehri daha yakından tanıdıklarını, tarihî ve kültürel değerlerle bağ kurduklarını ifade etti.

Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, Kestel, İznik, İnegöl, Orhangazi, Yenişehir, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden 400 öğrenci, 10 idareci ve 20 öğretmenin katıldığı programda öğrenciler, Bursa'nın tarihî ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Günün ilk bölümünde öğrenciler, Bursa Kent Müzesi ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde rehberli gezilere katılarak şehrin geçmişine ve kültürel mirasına ilişkin bilgi edindi. Ardından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirilen Karagöz gösterisiyle geleneksel Türk kültürünün önemli değerlerinden biriyle buluştu.

Reşat Oyal Kültür Parkında devam eden şenlikte gerçekleştirilen bilim gösterileri ve Öğretmen Akademisi Ukulele Grubu'nun sahne performansı öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik alanında kurulan atölyelerde öğrenciler 700. Yıl Anı Sikkesi Basımı, Arkadaş Bilekliği, Sokak Oyunları Afiş, Roket, Oyuncak ve Hikâye atölyelerinde uygulamalı çalışmalar yaptı. Şenlik kapsamında düzenlenen mendil kapmaca, yakan top, istop, gazoz kapağı, cilli, ip atlama, ebelemece, seksek ve körebe gibi geleneksel çocuk oyunlarıyla öğrenciler hem eğlendi hem de kültürel mirasın önemli bir parçası olan oyunları deneyimleme imkânı buldu.

'Bir Şehir Bin Derslik Bursa' anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarında sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini desteklerken; yaşadıkları şehri tanıyan, kültürel değerlerine sahip çıkan ve öğrenmeyi hayatın her alanına taşıyan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladı.